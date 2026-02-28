Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0: Βήμα σωτηρίας και νέα δεδομένα για τετράδα

Onsports Team

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε σπουδαία νίκη και παίρνει… αέρα σωτηρίας ανεβαίνοντας στην 9η θέση, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έμειναν για τέταρτο ματς χωρίς νίκη.

Άλμα σωτηρίας για την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Η ομάδα των βορείων προαστίων ανάγκασε τον Λεβαδειακό σε νέα ήττα (1-0) και με αυτό το αποτέλεσμα παίρνει… αέρα από την επικίνδυνη ζώνη. Τη στιγμή που το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου κινδυνεύει μετά από καιρό να βρεθεί με συγκάτοικοι στην 4η θέση.

Με τη νίκη της η Κηφισιά ανέβηκε στην 9η θέση με 24 βαθμούς, τη στιγμή που ο Λεβαδειακός παραμένει τέταρτος με 39. Αλλά με τον Παναθηναϊκό να είναι στο -3 με δύο ματς λιγότερα.

Οι γηπεδούχοι για την 23η αγωνιστική, επέστρεψαν στις νίκες μετά από δέκα αγωνιστικές! Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ποκόρνι.

Μάλιστα, το σκορ άνοιξε μόλις στην πρώτη τελική του ματς στο 14ο λεπτό. Ο Πόμπο εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο Ποκόρνι με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στα δίχτυα του Λοντίγκιν.

Στο 16΄ γκολ του Οζέγκοβιτς από γύρισμα του Βήχου ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ στο 30΄ μια αδύναμη κεφαλιά του σέντερ φορ των φιλοξενούμενων δεν ανησύχησε τον Ραμίρες.

Στο 41΄ οι φιλοξενούμενοι είχαν την καλύτερη στιγμή τους στο πρώτο ημίχρονο, όταν από τη συνεργασία του Κωστή με τον Μπάλτσι ο τελευταίος έκανε το σουτ, στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 45+3’ σουτ του Λαρουσί από την περιοχή είχε την ίδια κατάληξη για την Κηφισιά.

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πιέζοντας πολύ και στο 52΄ κεφαλιά του ανενόχλητου Βήχου σε εκτέλεση κόρνερ έφυγε πάνω από το δοκάρι, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Κωστή σούταρε άστοχα από εξαιρετικό σημείο.

Η πίεση των φιλοξενούμενων μειώθηκε και στο 77΄ από λάθος του Λοντίγκιν, ο Χριστόπουλος πλάσαρε άστοχα χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει.

Στο 81΄ ο Λεβαδειακός είχε τη στιγμή του, καθώς μετά από σέντρα του Τσάπρα ο Μπάλτσι πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λαρουσί, Πέρεθ, Έμπο, Χριστόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ - Τσοκάι, Φίλων

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Ποκόρνι, Πέτκοφ, Κονατέ, Λαρουσί, Πέρεθ (88΄ Μποτία), Αμανί, Νάνελι (88΄ Σόουζα), Πόμπο (69΄ Ρουκουνάκης), Μπένι (46΄ Έμπο), Χριστόπουλος (83΄ Θεοδωρίδης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα (73΄ Παλάσιος), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (87΄ Λαμαράνα), Κωστή (87΄ Κωστή), Φίλων, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Οζέγκοβιτς (79΄ Νίκας).