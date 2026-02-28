Ταμπόρδα: «Θα δούμε και τον Άρη σαν έναν ακόμη τελικό»

Onsports Team

Ο Αργεντινός άσος του Παναθηναϊκού μίλησε για τη «μάχη» της τετράδας, αλλά και την άριστη συνεργασία που έχει με τον Ανδρέα Τετέι.

Έχει μονιμοποιηθεί στην ενδεκάδα και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε στην Cosmote TV για την αναμέτρηση με τον Άρη που ακολουθεί στη Λεωφόρο, αλλά και για την επιτυχημένη συνεργασία του με τον Τετέι.

Αναλυτικά:

Πήρατε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και περάσατε μια διαδικασία που σας ανέβασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία μετά τα καλά παιχνίδια που έχετε κάνει τις τελευταίες ημέρες. Αυτό θεωρείς πως θα σας βοηθήσει πολύ σ’ αυτή την πολύ σημαντική τριάδα αγώνων στο Πρωτάθλημα;

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρόκριση την οποία αξίζαμε και μας έδωσε τη δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αδιαμφισβήτητα θα μας δώσει ακόμη καλύτερη ψυχολογία για τους αγώνες του Πρωταθλήματος».

Αντιμετωπίζετε τον Άρη, μια ομάδα την οποία αποκλείσατε στο Κύπελλο. Έχοντας λοιπόν πρόσφατη εικόνα του αντιπάλου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τη νίκη;

«Γνωρίζουμε πως έχουμε έναν δύσκολο αντίπαλο ν’ αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε και αυτόν τον αγώνα σαν τελικό, όπως και τους επόμενους με στόχο να μπούμε στην πρώτη τετράδα. Αυτός είναι ουσιαστικά ο σκοπός μας».

Στα τελευταία παιχνίδια αγωνίζεσαι μονίμως δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή και έχεις αρχίσει να δημιουργείς κάποιους κώδικες συνεργασίας με τον Τετέι. Πιστεύεις πως αυτή η ποδοσφαιρική σχέση που έχετε φτιάξει στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να βελτιωθεί;

«Ναι, αναμφίβολα. Βέβαια δεν είναι πολλοί οι αγώνες στους οποίους έχει συμβεί να είμαστε μαζί, αλλά σε όσους αγώνες έχουμε παίξει νομίζω πως πήγαμε καλά. Έχουμε μια καλή σχέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύω πως αυτή θα συνεχιστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο καρποφόρα».