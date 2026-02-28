Παναθηναϊκός: Παίρνει 3.500 εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Μπέτις

Onsports Team

Ο αριθμός των φιλάθλων των «πράσινων» θα μπορούν να βρεθούν στις εξέδρες του «Καρτούχα» για το ματς με την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Ρεάλ Μπέτις στην Αθήνα για τον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στη Σεβίλλη. Στο «Καρτούχα», καθώς το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και γίνονται έργα.

Το γήπεδο έχει χωρητικότητα 70.000 θεατών. Ο Παναθηναϊκός απ’ αυτά τα εισιτήρια, δικαιούται τα 3.500. Τα οποία και θα πάρουν οι «πράσινοι» για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.

Είναι δεδομένο πως η ζήτηση θα είναι μεγάλη και δεν αποκλείεται να γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν κι άλλα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους.