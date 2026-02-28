Παναθηναϊκός - Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Γρηγορίου - Πλήγμα με Γένσεν

Οnsports Team

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, επιλέγοντας να κρατήσει κλειστά χαρτιά, καθώς δεν ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας.

Η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο με πρόγραμμα ενεργοποίησης, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (01/03, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όσοι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών ή βρίσκονται σε διαδικασία επανένταξης συνέχισαν και σήμερα τα ατομικά τους προγράμματα, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να διατηρεί στάση αναμονής και να μην αποκαλύπτει τα πλάνα του για το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά τον Φρέντρικ Γένσεν, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο διεθνής Φινλανδός μέσος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον δεξί προσαγωγό και έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα θεραπείας.