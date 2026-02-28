Ομάδες

Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού από τις Σέρρες
Onsports Team 28 Φεβρουαρίου 2026, 19:40
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Οι «πράσινες» επικράτησαν στην έδρα του Πανσερραϊκού 88-60, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ γυναικών.

Με εμφατικό τρόπο άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Πανσερραϊκού με 88-60, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του.

Κορυφαία για τον Παναθηναϊκό ήταν η Οκοσούν με 25 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν η Φιτζέραλντ (11), η Μπράουν (10) και η Σπανού (10). Από την πλευρά του Πανσερραϊκού, ξεχώρισε η Ρόνσιεκ με 17 πόντους, με τις Αλεξιά και Δούρβα να προσθέτουν από 10.

22η Αγωνιστική

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 60-88

Αμύντας-ΠΑΟΚ 1/3

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθλητικός 1/3

Αθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου 1/3

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 1/3

ΡΕΠΟ: ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 39 -20αγ.

2. Αθηναϊκός 37

3. Ολυμπιακός 34

4. Πανσερραϊκός 30 -20αγ.

5. Πρωτέας Βούλας 29 -20αγ. ΠΛΕΙ ΟΦ

6. Παναθλητικός 28

7. ΠΑΣ Γιάννινα 28

8. ΠΑΟΚ 26

9. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 25

10. Αμύντας 22

11. Ανόρθωση Βόλου 20 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ



