Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού από τις Σέρρες
Οι «πράσινες» επικράτησαν στην έδρα του Πανσερραϊκού 88-60, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ γυναικών.
Με εμφατικό τρόπο άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Πανσερραϊκού με 88-60, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του.
Κορυφαία για τον Παναθηναϊκό ήταν η Οκοσούν με 25 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν η Φιτζέραλντ (11), η Μπράουν (10) και η Σπανού (10). Από την πλευρά του Πανσερραϊκού, ξεχώρισε η Ρόνσιεκ με 17 πόντους, με τις Αλεξιά και Δούρβα να προσθέτουν από 10.
22η Αγωνιστική
Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 60-88
Αμύντας-ΠΑΟΚ 1/3
ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθλητικός 1/3
Αθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου 1/3
ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 1/3
ΡΕΠΟ: ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παναθηναϊκός 39 -20αγ.
2. Αθηναϊκός 37
3. Ολυμπιακός 34
4. Πανσερραϊκός 30 -20αγ.
5. Πρωτέας Βούλας 29 -20αγ. ΠΛΕΙ ΟΦ
6. Παναθλητικός 28
7. ΠΑΣ Γιάννινα 28
8. ΠΑΟΚ 26
9. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 25
10. Αμύντας 22
11. Ανόρθωση Βόλου 20 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ