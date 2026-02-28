ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0: Τα highlights του αγώνα

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Με εκρηκτικό ξεκίνημα και πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα, ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 της ΑΕΛ Novibet στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, πραγματοποιώντας μία από τις πιο πειστικές φετινές του εμφανίσεις.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «χτύπησε» δύο φορές από τα… αποδυτήρια, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη και επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της.

Με σωστή ανάπτυξη, ένταση στο παιχνίδι και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, οι Κρητικοί δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σαλσέδο, ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, σφραγίζοντας την ανωτερότητα της ομάδας του.

Με το τρίποντο αυτό ο ΟΦΗ προσπέρασε τον Άρη, που αγωνίζεται την Κυριακή στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στη βαθμολογία.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ παρέμεινε στη 12η θέση, διατηρώντας ωστόσο διαφορά ασφαλείας από τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR.