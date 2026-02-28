Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0: Τα highlights του αγώνα
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 28 Φεβρουαρίου 2026, 20:43
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας / ΟΦΗ

ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0: Τα highlights του αγώνα

Με εκρηκτικό ξεκίνημα και πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα, ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 της ΑΕΛ Novibet στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, πραγματοποιώντας μία από τις πιο πειστικές φετινές του εμφανίσεις.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «χτύπησε» δύο φορές από τα… αποδυτήρια, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη και επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της.

Με σωστή ανάπτυξη, ένταση στο παιχνίδι και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, οι Κρητικοί δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σαλσέδο, ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, σφραγίζοντας την ανωτερότητα της ομάδας του.

Με το τρίποντο αυτό ο ΟΦΗ προσπέρασε τον Άρη, που αγωνίζεται την Κυριακή στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στη βαθμολογία.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ παρέμεινε στη 12η θέση, διατηρώντας ωστόσο διαφορά ασφαλείας από τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR.

Super League MD:23 - ΟΦΗ-ΑΕΛ 3-0 | HL



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: Νίκη οκτάδας για τους Περιστεριώτες
35 λεπτά πριν Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: Νίκη οκτάδας για τους Περιστεριώτες
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Χαμόγελα στον «Δικέφαλο», προπονήθηκε ο Κωνσταντέλιας
40 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Χαμόγελα στον «Δικέφαλο», προπονήθηκε ο Κωνσταντέλιας
ΣΠΟΡ
Έντονη αντίδραση Παναθηναϊκό Α.Ο.: «Γίναμε μάρτυρες μιας παρωδίας»
52 λεπτά πριν Έντονη αντίδραση Παναθηναϊκό Α.Ο.: «Γίναμε μάρτυρες μιας παρωδίας»
ΣΠΟΡ
Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών
1 ώρα πριν Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved