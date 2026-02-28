Επίθεση στον προπονητή της γυναικείας ομάδας πόλο, κατήγγειλε ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Σοβαρό περιστατικό βίας έξω απ’ τη Σχολή Ευελπίδων στο περιθώριο του τελικού Κυπέλλου πόλο, με τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό να εκδίδει ανακοίνωση.

Ο Στέφανος Λέανδρος, προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού, έπεσε θύμα επίθεσης έξω απ’ τη Σχολή Ευελπίδων. Στην πισίνα της οποίας διεξήχθη ο τελικός του Κυπέλλου πόλο ανδρών ανάμεσα στους αιώνιους του ελληνικού αθλητισμού.

Προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητό του, ενώ για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός Α.Ο.

Αναλυτικά:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος καταδικάζει το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα έξω από τη Σχολή Ευελπίδων στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου.

O προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του “τριφυλλιού” Στέφανος Λέανδρος δέχτηκε επίθεση, καθώς φορούσε τη φόρμα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές και στο αυτοκίνητο του και πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό, εναντίον μάλιστα ενός ανθρώπου του αθλητισμού.

Είναι ντροπή για τον θεσμό και για το άθλημα και αναμένουμε τις απαιτούμενες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς».