Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ
INTIME SPORTS
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 28 Φεβρουαρίου 2026, 15:47
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό βρίσκονται οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεντί Ταρέμι, εν αντιθέσει με τους Ορτέγκα και Κλέιτον που έμειναν εκτός λόγω θέσεων ξένων.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς της Κυριακής (01/03) στις Σέρρες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σε αυτήν μετέχουν οι Μεντί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Αντίθετα, εκτός, πέραν του Ντάνιελ Ποντένσε που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έμειναν και οι Ορτέγκα και Κλέιτον, λόγω περιορισμό στις θέσεις των ξένων.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.



