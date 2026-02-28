Ομάδες

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 28 Φεβρουαρίου 2026, 14:17
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα αποτελέσει και τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να κάνουν χρήση του out και να τον αφήνουν ελεύθερο στην αγορά.

Επίσημα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, καθώς ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να ενεργοποιήσει το «out» στο συμβόλαιό του, αφήνοντας τον ελεύθερο στην αγορά.

Η απόφαση για το μέλλον του Τούρκου σέντερ έχει ήδη ληφθεί στον Παναθηναϊκό, με την αποδέσμευσή του να αποτελεί πλέον καθαρά διαδικαστικό ζήτημα. Η απομάκρυνση του πρώην NBAer από το ρόστερ του Εργκίν Αταμάν συνδέεται άμεσα με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται το Σάββατο (28/2), με την «πράσινη» ΚΑΕ να ενεργοποιεί το δικαίωμα αποδέσμευσης και να τον αφήνει ελεύθερο ύστερα από 1,5 χρόνο παρουσίας στο «τριφύλλι». Ως free agent πλέον, ο Γιούρτσεβεν θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Το «παράθυρο» των μεταγραφών για την τρέχουσα σεζόν της Euroleague έχει κλείσει, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλο σύλλογο στη διοργάνωση για τη σεζόν 2025-2026.

Στην τρέχουσα regular season με τα «πράσινα», σε 19 εμφανίσεις είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους και 3,5 ριμπάουντ.



