ΑΕΚ: Γράφει ιστορία ο κόσμος της, πάνω από 20.000 στον Βόλο – «Χρέος να προστατευθεί η ομάδα»!

Εξαντλήθηκαν και τα έξτρα εισιτήρια που εξασφάλισε η ΑΕΚ από τον Βόλο και το απόγευμα της Κυριακής (01/03) αναμένεται να βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό, πάνω από 20.000 φίλοι της «Ένωση» - «Χρέος όλων να προστατευτεί η ομάδα», το μήνυμα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Άρωμα… Νέας Φιλαδέλφειας θα έχει ο Βόλος, με το Πανθεσσαλικό Στάδιο να θυμίζει Allwyn Arena.

Οι φίλοι της ΑΕΚ ετοιμάζουν μια πρωτοφανή κατάβαση στη θεσσαλική πόλη, για να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία θέλει το διπλό για να παραμείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξασφάλισε, το Σάββατο (28/02), κάποια έξτρα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής στη Super League, τα οποία εξαντλήθηκαν κι αυτά!

Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι θα γίνει η μεγαλύτερη σε όγκο παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας, που υπήρξε ποτέ σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου, καθώς το «παρών» θα δώσουν πάνω από 20.000 «κιτρινόμαυροι» οπαδοί.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της υπογραμμίζει στον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο ότι: «Χρέος όλων είναι να προστατευτεί η ομάδα και η έδρα της για την συνέχεια του πρωταθλήματος».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Tην Κυριακή (1/3) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, στο πλευρό της ΑΕΚ θα υπάρχει η μεγαλύτερη σε όγκο παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας, που υπήρξε ποτέ σε αγώνα Ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου. Καμιά άλλη ομάδα στην χώρα μας δεν είχε ποτέ, ούτε κατά προσέγγιση, τέτοιο αριθμό φιλάθλων της σε γήπεδο σε όλη την Ελλαδα, σε εκτός έδρας αναμέτρηση! Πρόκειται, εκτός των άλλων, και για ρεκόρ προσέλευσης θεατών φιλοξενουμενης ομάδας αλλά και γενικότερα συνολικού αριθμού φιλάθλων, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της χώρας!



Ο κόσμος της ΑΕΚ στέλνει ένα μοναδικό, ιστορικής σημασίας μήνυμα, για τη δυναμική της ομάδας και τον βαθμό της συσπείρωσης στην Κιτρινόμαυρη Οικογένεια.



Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, σύμφωνα με τις Μοναδικές Ιστορικές Αξίες και τις Αρχές του Συλλόγου, στην διάρκεια της μαζικής τους παρουσίας στον Βόλο, θα σεβαστούν και θα ανταποδώσουν την φιλοξενία της όμορφης πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Και θα αναδείξουν για μια ακόμη φορά το γιατί ο Ενωσίτης φίλαθλος είναι ξεχωριστός.



Χρέος όλων είναι να προστατευτεί η ομάδα και η έδρα της για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Στον Βόλο, με την παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ εκεί την Κυριακή, έχει ήδη καταγραφεί ένα ιστορικό ρεκόρ παρουσίας φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας σε εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος και ταυτόχρονα θα πρέπει για μια ακόμη φορά να δοθεί το μήνυμα του ποδοσφαιρικού πολιτισμού και της ποιότητας του κόσμου της Ένωσης».