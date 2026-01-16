Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Ρώτησε για τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ»
Οnsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 09:36
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Ρώτησε για τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να τσεκάρει την περίπτωση του Ρουμπέν Σάντσεθ, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο.

Ένας ακόμα δεξιός μπακ, μετά τον Τζέιμς Ταβερνιέ της Ρεάιντζερς, συνδέεται με τον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για την περίπτωση του Ρουμπέν Σάντσεθ της Εσπανιόλ,  όπως υποστηρίζει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, συνεργάτης του διάσημου Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως το «τριφύλλι» έχει ρωτήσει για τον δεξιό μπακ της καταλανικής ομάδας, για τον οποίο ενδιαφέρονται επίσης σύλλογοι από τη Serie A και την Championship, με τον 24χρονο να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Σάντσεθ δεν φαίνεται πως είναι στα πλάνα του προπονητή της Εσπανιόλ, Μανόλο Γκονθάλεθ, αφού έως τώρα τη φετινή αγωνιστική περίοδο μετράει 10 συμμετοχές στη La Liga και μία στο Copa Del Rey σε συνολικά 396 λεπτά συμμετοχής.

Δεν έχει βγει έως τώρα στην καριέρα του εκτός Ισπανίας, έχοντας αγωνιστεί και στις Μιράντες και Γρανάδα. Με την πρώτη ομάδα της Εσπανιόλ μετράει 40 συμμετοχές με τρεις ασίστ.



