Τζέιλεν Χόαρντ: Στιγμές αγωνίας για τον άσο της Μακάμπι - Εξαφανίστηκε ο αδερφός του

Ο αδερφός του Τζέιλεν Χόαρντ αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, με την οικογένεια του Αμερικανού άσου της Μακάμπι να βρίσκεται σε απόγνωση.

Ο Τζέιλεν Χόαρντ και η οικογένεια του βρίσκονται σε απόγνωση τα τελευταία 24ώρα, καθώς ο αδερφός του παίκτη της Μακάμπι αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο άσος των Ισραηλινών, σε ανάρτηση του στο instagram, ο αδερφός του, Ελάιζα Χόαρντ αγνοείται από την περασμένη Παρασκευή (27/2).

«Παρακαλώ κοινοποιήστε. Ο αδελφός μου, Ελάιτζα Χορντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ στο Σικάγο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αδελφός του επρόκειτο να αναχωρήσει από το Σικάγο με προορισμό τη Γαλλία, ωστόσο εξαφανίστηκε και δεν επιβιβάστηκε ποτέ στη πτήση του.

Μάλιστα και ο Ματίας Λεσόρ στάθηκε στο πλευρό του συμπατριώτη του, ζητώντας από τον κόσμο να κοινοποιήσει το ρεπορτάζ προκειμένου να βρεθεί ο αδερφός του μπασκετμπολίστα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αστυνομία του Σικάγο αναζητά τον 23χρονο Ελάιτζα, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά μαζί με τον πατέρα του, έπειτα από 10 ημέρες παραμονής στην πόλη.

Ο πατέρας τους, Αντουάν Χόαρντ, δήλωσε: «Πήγε για να κάνει την εγγραφή του στην πτήση, όμως οι αποσκευές του δεν φορτώθηκαν στο αεροπλάνο. Δεν έκανε check-in. Δεν τον έχουμε δει από την περασμένη Παρασκευή. Η ψυχολογική του κατάσταση άλλαξε τις τελευταίες δύο ημέρες. Δεν ήθελε να γυρίσει στο σπίτι».

