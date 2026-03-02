Ο Τζόκοβιτς με Λεμπρόν και Ντόντσιτς στο Λ.Α.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε από κοντά τη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.
Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς υπό το βλέμμα υψηλών… παρουσιών.
Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος βρέθηκε στο Λος Άντζελες και παρακολούθησε από κοντά την νίκη της ομάδας των Λεμπρόν και Λούκα Ντόντσιτς.
Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτέλεσε σημείο αναφοράς για φιλάθλους και κάμερες. Με τη λήξη του αγώνα, τα φώτα στράφηκαν σε μια ιδιαίτερη στιγμή στο παρκέ. Ο Λούκα Ντόντσιτς έσπευσε να αγκαλιάσει τον «Νόλε», πριν ακολουθήσει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Μάλιστα οι τρεις τους πόζαραν στον φωτογραφικό φακό και είχαν την ευκαιρία να τα πουν για αρκετή ώρα.
Novak Djokovic sharing a moment with Luka Doncic.— Danny (@DjokovicFan_) March 2, 2026
