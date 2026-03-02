Παναθηναϊκός: Πορεία πρωταθλητισμού στα χέρια του Μπενίτεθ - Μόνο η ΑΕΚ από πάνω του στον 2ο γύρο

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει επιτέλους αγωνιστική βελτίωση και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός στον δεύτερο γύρο της Super League.

Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει εκτός διεκδίκησης και του φετινού τίτλου στο πρωτάθλημα της Super League, μιας και ξεκίνησε τραγικά τη σεζόν με πολλές απώλειες βαθμών, που οδήγησαν και στην αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια. Ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε προσωρινά τη θέση του, μέχρι να γίνει το deal με τον σπουδαίο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός δέχθηκε αρκετή κριτική το πρώτο δίμηνο της καριέρας του στο Τριφύλλι, καθώς πειραματίστηκε αρκετά, είτε λόγω των πολλών τραυματισμών που ταλαιπώρησαν την ομάδα, είτε λόγω των πολλών μεταγραφών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο του Ιανουαρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, έχει βρει τη σταθερότητα και το σχήμα που του ταιριάζει και αποδίδει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα, άλλωστε, φαίνονται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ωστόσο, η βελτίωση αποτυπώνεται και στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» κινδύνευαν μέχρι και να μείνουν εκτός Ευρώπης, αλλά με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα που παίρνουν το τελευταίο διάστημα, έπιασαν τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Αν μάλιστα, κερδίσουν το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής κόντρα στον ΟΦΗ την ερχόμενη Τετάρτη (4/3, 18:00) θα μειώσουν στους 11 πόντους από τις ομάδες της κορυφής. Μεγάλη απόσταση, αλλά μικρότερη από αυτή που βρισκόταν πριν μερικές εβδομάδες.

Είναι ξεκάθαρο, μάλιστα, πως στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Super League ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός και κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Έχει κατακτήσει 20 βαθμούς σε 10 παιχνίδια (απολογισμός 6-2-2) και βρίσκεται πίσω μόνο από την ΑΕΚ, που με απολογισμό 6-4-0 έχει 22 βαθμούς και αγνοεί την ήττα.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο διάστημα αυτό ο Ολυμπιακός έχει 19 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ 18 (με ματς λιγότερο βέβαια).

Αναλυτικά η βαθμολογία του β’ γύρου:

1. ΑΕΚ 22

2. Παναθηναϊκός 20

3. Ολυμπιακός 19

4. ΟΦΗ 19

5. ΠΑΟΚ 18 (ματς λιγότερο)

6. Ατρόμητος 18

7. Λεβαδειακός 17

8. ΑΕΛ 13

9. Άρης 12

10. Κηφισιά 8 (ματς λιγότερο)

11. Πανσερραϊκός 7

12. Παναιτωλικός 6

13. Βόλος 5

14. Asteras AKTOR 4