ΑΕΚ: Μια αγκαλιά μετά την απώλεια στον Βόλο – Το μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης των «κιτρινόμαυρων»

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έστειλαν μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης, μετά το φινάλε του αγώνα με τον Βόλο, όπου οι «κιτρινόμαυροι» απώλεσαν δύο βαθμούς.

Η ΑΕΚ βρέθηκε μια… ανάσα από ήττα – σοκ από τον Βόλο στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό, αλλά η γκολάρα του Ρέλβας έσωσε τον βαθμό (2-2).

Οι «κιτρινόμαυροι» παραμένουν στην κορυφή, έχοντας, πλέον, συγκάτοικο τον Ολυμπιακό.

Η απογοήτευση, μετά το τελικό σφύριγμα του πολύ κακού Τσιμεντερίδη, ήταν εμφανής στην ΑΕΚ, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές με μια χαρακτηριστική κίνηση έστειλαν μήνυμα συσπείρωσης κι ενότητας.

Με προτροπή του Ντομαγκόι Βίντα, όλη η ομάδα έκανε έναν κύκλο αγκαλιασμένη στο κέντρο του γηπέδου, δείχνοντας ότι παραμένουν μια γροθιά ενόψει της συνέχειας. Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι από 21.000 φίλοι της ΑΕΚ που έγραψαν ιστορία με την παρουσία τους στο Πανθεσσαλικό, φώναζαν «να ‘τοι, να ‘τοι οι πρωταθλητές», εμψυχώνοντας τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη Τύπου υπογράμμισε ότι οι παίκτες του έδειχναν αποφασιστικότητα στα αποδυτήρια και πως θα συνεχίσουν να πολεμάνε, ενώ χρησιμοποίησε αρκετές φορές τη λέξη «συσπείρωση» (σ.σ. στα ελληνικά).

Ο Θωμάς Στρακόσα έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, ενώ το ίδιο έπραξε κι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, Φιλίπε Ρέλβας. Ο Πορτογάλος έγραψε χαρακτηριστικά ότι είναι: «Περήφανος για αυτή την ομάδα».

Τη φωτογραφία με όλη την ομάδα αγκαλιασμένη «ανέβασε» κι ο Ντέρεκ Κουτέσα, ενώ κάτι ανάλογο έκανε κι ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος απουσίασε από τον Βόλο, καθώς ήταν τιμωρημένος.