O Εμπαπέ θα επιστρέψει όταν είναι απόλυτα έτοιμος, σύμφωνα με τον Αρμπελόα

Onsports Team

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, απέφυγε να ορίσει ένα χρονικό πλαίσιο για την απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός ξεκουράζεται προκειμένου να «επανέλθει στο 100%», μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στο αριστερό γόνατο.

«Ο Κιλιάν; Γνωρίζουμε πολύ καλά τι του συμβαίνει. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να αναρρώσει από τον πόνο, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο 100%, με αυτοπεποίθηση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, μόλις αναρρώσει πλήρως και ο πόνος εξαφανισθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρμπελόα.

Ο τεχνικός των Μαδριλένων, ο οποίος είχε προηγουμένως αναφέρει την απουσία του Γάλλου επιθετικού για «αρκετές ημέρες» ή ακόμη και «αρκετές εβδομάδες», αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες: «Θα το δούμε ημέρα με την ημέρα. Προς το παρόν, είναι καλύτερο να μην ορίσουμε προθεσμία και να τον αφήσουμε να αξιολογήσει πώς αισθάνεται. Ανάλογα με αυτό, θα πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε να επιστρέψει στο 100% και όταν συμβεί αυτό, θα παίξει ξανά»

Ο Εμπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ρήξης στον πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου από τα τέλη του 2025, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί από τον κρίσιμο αγώνα εναντίον της Μπενφίκα την Τρίτη, αφού ένιωσε «επίμονο πόνο» κατά την διάρκεια της προπόνησης.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας αναμένεται να ξεκουρασθεί για τουλάχιστον δέκα ημέρες, ώστε ν' αναρρώσει πλήρως, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ πραγματικά να κάνει από την εσπευσμένη επιστροφή του στις αρχές Ιανουαρίου, μόλις ένδεκα ημέρες αφότου ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε τον τραυματισμό του.