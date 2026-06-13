Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ερνανγκόμεθ η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» - Μέσα ο Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό για το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Εργκίν Αταμάν γνωστοποίησε την εξάδα ξένων με την οποία θα παραταχθεί στο ΣΕΦ το «τριφύλλι», με τον Τσέντι Όσμαν να «σφίγγει» τα δόντια και να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή. Από την άλλη εκτός έμεινε ο Χουάντσο Έρνανγκομεθ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:

Λεσόρ, Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν