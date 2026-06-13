· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ερνανγκόμεθ η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» - Μέσα ο Όσμαν

Την εξάδα ξένων για τον πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν, εκτός εξάδας ο Χουάντσο Έρνανγκόμεθ.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ερνανγκόμεθ η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» - Μέσα ο Όσμαν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό για το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Εργκίν Αταμάν γνωστοποίησε την εξάδα ξένων με την οποία θα παραταχθεί στο ΣΕΦ το «τριφύλλι», με τον Τσέντι Όσμαν να «σφίγγει» τα δόντια και να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή. Από την άλλη εκτός έμεινε ο Χουάντσο Έρνανγκομεθ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:

Λεσόρ, Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν

COMMENTS
LATEST NEWS
15:45 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί σφυρίζουν το Game 5

15:33 GREEK BASKET LEAGUE

Στο προπονητικό του ΣΕΦ ο Χέιζ Ντέιβις ενόψει Game 5, δεν του επετράπη η είσοδος στην κεντρική σάλα

15:32 SUPER LEAGUE

«Η Σαμσουνσπόρ απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Φαν Ντρόνγκελεν»

15:24 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο

15:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Σενάρια επιστροφής Κεντζιόρα στη Ντιναμό Κιέβου

15:13 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά εκτός Game 5 ο Κώστας Σλούκας

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ερνανγκόμεθ η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» - Μέσα ο Όσμαν

14:51 MUNDIAL

Ποτσετίνο: «Οι οπαδοί έχουν καταλάβει πόσο μεγάλο είναι το ποδόσφαιρο στην Αμερική»

14:49 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» για τον πέμπτο τελικό

14:44 SUPER LEAGUE

Ραντεβού Παναθηναϊκού και Κομπότη για τον Τσάπρα

14:39 GREEK BASKET LEAGUE

ΤΟ ΜΠΙΦ LIVE από T-Center και Caravel

14:27 ΣΠΟΡ

Τένις: Σε αγώνα επίδειξης στη Σόφια συμμετείχαν Τσιτσιπάς και Ντιμιτρόφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας