Τένις: Σε αγώνα επίδειξης στη Σόφια συμμετείχαν Τσιτσιπάς και Ντιμιτρόφ

Στέφανος Τσιτσιπάς και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ήταν πρωταγωνιστές χθες (12/6) στη Σόφια, σε έναν αγώνα επίδειξης στην κατάμεστη Arena 8888. Νικητής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ντιμιτρόφ με 6-3, 1-6, 10-7 στο match tie-break.

«Όλοι περνούν δύσκολες στιγμές, όμως αυτές είναι οι στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για μένα. Η στήριξη που λαμβάνω σημαίνει πολλά. Πάντα ήμουν περήφανος που είμαι Βούλγαρος. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτή τη βραδιά μαζί μου. Ευχαριστώ τους χορηγούς και τον Στέφανο που βρέθηκε εδώ. Ίσως σήμερα να είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα που έχω ζήσει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ντιμιτρόφ μετά το τέλος του αγώνα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δήλωσε: «Ο Γκριγκόρ είναι ένας απίστευτος τενίστας και ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν χαρά μου που βρέθηκα εδώ».

Ο αγώνας διοργανώθηκε με αφορμή τα 35 χρόνια της Postbank και τελούσε υπό την αιγίδα της αντιπροέδρου της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Ίδρυμα Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για τη στήριξη παιδιών και ταλαντούχων νέων.

Επόμενο τουρνουά για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα είναι το Mallorca Championships (21-27 Ιουνίου), όπου έχει εξασφαλίσει θέση στο κυρίως ταμπλό μέσω wild card.