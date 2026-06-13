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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» για τον πέμπτο τελικό

Την εξάδα ξένων για τον πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR έκανε γνωστή ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην προχωράει σε κάποια αλλαγή σε σχέση με το Game 4.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» για τον πέμπτο τελικό
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR για το πέμτπο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL (13/6, 18:00).

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε την εξάδα των ξένων που επέλεξε να αγωνιστεί στο Game 5.

Ο έλληνας τεχνικός δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή σε σχέση με το Game 4 του «T-Center», με τους Τζόουνς και Γουόρντ να διατηρούν κανονικά τη θέση τους στην εξάδα.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού:

Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς

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