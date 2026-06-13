Ποτσετίνο: «Οι οπαδοί έχουν καταλάβει πόσο μεγάλο είναι το ποδόσφαιρο στην Αμερική»

Οι ΗΠΑ έκαναν ονειρικό ξεκίνημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας στην πρεμιέρα με 4-1 της Παραγουάης σε παιχνίδι που διεξήχθη στο Λος Άντζελες.

Σε δηλώσεις του λίγο μετά το παιχνίδι, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο συνεχάρη τους παίκτες του για τη μεγάλη νίκη, ενώ ταυτόχρονα στάθηκε στη μεγάλη στήριξη των οπαδών, οι οποίοι σιγά-σιγά καταλαβαίνουν το μέγεθος του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ποτσετίνο:

«Είμαι τόσο, τόσο περήφανος. Οι παίκτες και το προσωπικό αξίζουν μεγάλη αναγνώριση για αυτήν την απόδοση. Το πιο σημαντικό είναι η απόδοση και το συναίσθημα. Ξέρουμε ότι είναι μόνο η αρχή και δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο ένα παιχνίδι. Τώρα πρέπει να είμαστε έξυπνοι για να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

«Αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι επειδή το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα τόσο δύσκολο, η φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η προσδοκία, αλλά διαχειριστήκαμε και την προσδοκία και την πίεση. Τα πρώτα 45 λεπτά ήταν καταπληκτικά, δύσκολο να βρεις μια ομάδα να παίξει έτσι. Τόσο χαρούμενοι και τόσο περήφανοι».

«Φανταστικό. Αυτό περιμέναμε. Όταν μιλάς για την Αμερική, αυτό το πάθος, αυτό το συναίσθημα. Τώρα συνειδητοποιούν ότι το ποδόσφαιρο στην Αμερική είναι τεράστιο, είναι μεγάλο».