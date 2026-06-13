Μουντιάλ 2026, Βραζιλία: Μήνυμα προς όλους από τον Βινίσιους - «Είμαστε εδώ για να γράψουμε ιστορία»

Μετά από δύο ημέρες Παγκοσμίου Κυπέλλου με μερικούς λιγότερο σημαντικούς αγώνες, το Μουντιάλ 2026 προσφέρει τα ξημερώματα την πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής μεταξύ του Μαρόκου, που έφτασε στα ημιτελικά το 2022, και της Βραζιλίας, που αναζητά το έκτο αστέρι της.

Αυτός ο δύσκολος αγώνας για τη Σελεσάο, η οποία δεν έχει σηκώσει το μεγαλύτερο τρόπαιο στον κόσμο εδώ και 24 χρόνια, θα ξεκινήσει στις 01:00 στο Ιστ Ράδερφορντ, δυτικά της Νέας Υόρκης.

«Έχουμε μια ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, είμαστε πεπεισμένοι γι' αυτό», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, σε συνέντευξη Τύπου, δείχνοντας την αισιοδοξία του.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Βινίσιους προειδοποίησε: «Είμαστε εδώ για να γράψουμε ιστορία, να επαναφέρουμε τη Βραζιλία στην κορυφή».