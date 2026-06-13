Μουντιάλ 2026: Πτώμα εντοπίστηκε έξω από το προπονητικό κέντρο του Ιράν στο Μεξικό

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τιχουάνα του Μεξικού, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του Μουντιάλ 2026, με τις Αρχές να εντοπίζουν πτώμα σε αυτοκίνητο κοντά στις εγκαταστάσεις όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σορός βρέθηκε την Παρασκευή (12/06) μέσα στο πορτμπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το στάδιο Caliente. Πρόκειται για το γήπεδο που χρησιμοποιεί το Ιράν για τις προπονήσεις του κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται και το ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το όχημα είχε παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο για περίπου τρεις ημέρες πριν γίνει η μακάβρια ανακάλυψη. Η σορός βρισκόταν μέσα σε μαύρη σακούλα, έφερε εμφανή σημάδια βίας και ήταν ήδη σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τα σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας και βίας που εξακολουθούν να απασχολούν τη χώρα, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας είναι στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.