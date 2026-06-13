Τρεις ώρες πριν από το μεγάλο τζάμπολ του πέμπτου και τελευταίου τελικού (15:00-16:00), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Γιάννης Κουβόπουλος και Ηλίας Λαλιώτης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και αναλύουν την αγωνιστική εικόνα των δύο «μονομάχων».

Η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού μπάσκετ έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν σήμερα το απόγευμα τη μεγαλύτερη, μεταξύ τους, φετινή αναμέτρηση με φόντο την κούπα του πρωταθλητή Ελλάδας.

Το Onsports με την εκπομπή «ΤΟ ΜΠΙΦ» σας βάζει στο… κλίμα, με τον Γιάννη Κουβόπουλος να σας υποδέχεται από το studio της εκπομπής, τον Ηλία Λαλιώτη από το Telekom Center Athens και συνεχείς συνδέσεις με το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του «τριφυλλιού», όπου και θα βρεθούν οι φίλοι της ομάδας για να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους «πράσινους».

Ανάλυση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού από τον Πάνο Παναγιωτόπουλο και όλες οι τελευταίες, αγωνιστικές, διαιτητικές και εξω… αγωνιστικές εξελίξεις.

Συντονιστείτε στις 3 ακριβώς…