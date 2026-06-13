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Ραντεβού Παναθηναϊκού και Κομπότη για τον Τσάπρα

Ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Ραντεβού Παναθηναϊκού και Κομπότη για τον Τσάπρα
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Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, με τους «πράσινους» να έχουν ραντεβού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον Λεβαδειακό.

Συγκεκριμένα ο δεξιός μπακ χαφ των Βοιωτών απασχολεί έντονα το «τριφύλλι» και γι' αυτόν τον λόγο τη Δευτέρα (15/6) οι ιθύνοντες του συλλόγου θα έχουν συνάντηση με τον Γιάννη Κομπότη, προκειμένου να κατατθεί κι επίσημη πρόταση για τον ποδοσφαιριστή.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά σχετικά με το μέλλον του Τσάπρα, καθώς εκείνος που θα δώσει το τελικό «οκ» θα είναι ο πρόεδρος του Λεβαδειακού.

Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η ομάδα της Βοιωτίας δεν συζητά για κάτι λιγότερο από τρία εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ιταλικές ομάδες θα κινηθούν για τον Τσάπρα.

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