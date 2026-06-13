Βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας του ο Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στο MLS.

Ο Πολωνός φορ, που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ μαζί με τον μάνατζέρ του, Πίνι Ζάχαβι, για κρίσιμες επαφές με τη Σικάγο Φάιρ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση τις επόμενες ημέρες, με τον αμερικανικό σύλλογο να καταθέτει ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση συνεργασίας διάρκειας δύο ή τριών ετών στον Λεβαντόφσκι.

Η Σικάγο Φάιρ επιθυμεί να ολοκληρώσει άμεσα τη συμφωνία και ασκεί έντονη πίεση στον έμπειρο φορ, ώστε να δώσει τη θετική του απάντηση και να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Πλέον, η τελική απόφαση θα παρθεί από τον ίδιο το παίκτη, αλλά το ταξίδι του στην Αμερική, για να έχει απευθείας επαφή με τους ιθύνοντες της Σικάγο Φάιρ, λέει πολλά για τις προθέσεις του.