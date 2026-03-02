ΠΑΟΚ: Τέλος και επίσημα ο Ζντοβτς - Τι ισχύει με Τρινκιέρι

Οnsports Team

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Αντρέα Τρινκιέρι για να αναλάβει είτε άμεσα, είτε από το καλοκαίρι.

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ.

Τα άσχημα αποτελέσματα του τελευταίου καιρού, έφεραν την συγκεκριμένη απόφαση στην ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης, με την αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Σλοβένου να είναι σε εξέλιξη.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc. Ευχαριστούμε τον κ.Zdovc για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο πρώτος και μεγάλος στόχος, δεν είναι άλλος απ’ τον Αντρέα Τρινκιέρι. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν για τον πάγκο τους τον Ιταλό, επιπέδου Euroleague, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα τους τελευταίους μήνες.