Πυγμαχία: Πρωταθλητής Ελλάδας και πολυνίκης ο Παναθηναϊκός στους Νέους!

Σπουδαία επιτυχία για το τμήμα πυγμαχίας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στους Νέους άνδρες και παράλληλα πήρε τον τίτλο του Πολυνίκη.

Σημαδιακοί τίτλοι για το τμήμα μποξ του «τριφυλλιού» καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Νέων (U23) και ταυτόχρονα πανηγύρισε και τον τίτλο του πολυνίκη της κατηγορίας.

Οι «πράσινοι» πυγμάχοι στην κατηγορία Νέων (U23)

Δημήτρης Νικολάου (70κ.)-Χρυσό μετάλλιο

Στέφανος Κεντεροθανάσης (75κ.)-Χρυσό μετάλλιο

Παρασκευάς Καλλέας (80κ.) -Χρυσό μετάλλιο

Κουμεντάκος Κυριακούλης (90κ.)-Χρυσό μετάλλιο

Παναγιώτης Κωστούρος (65κ.) -Χρυσό μετάλλιο

Σινγκ Τζασκαμάλ (55κ.)-Ασημένιο μετάλλιο

Στέλιος Ρούλιας-Ασημένιο μετάλλιο

Στις Νεάνιδες η Αγγελική Σδούγα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 48 κιλών.

H Ελπίδα Στεφανή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 70 κιλών

Οι «πράσινοι» πυγμάχοι στην κατηγορία εφήβων

Πέτρος Τόπαλος (80κ.) -Χρυσό μετάλλιο

Γεράσιμος Τζαβάρας (75κ.)-Ασημένιο μετάλλιο

Γιάννης Πουμπουρίδης (85κ.)-Χρυσό μετάλλιο