Λεβαδειακός: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό

Αναλυτικά η ενημέρωση του Λεβαδειακού:
«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (08/03, 19:00) ξεκινάει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου.
Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:
|
ΘΥΡΑ
|
ΤΙΜΗ
|1, 3
|30€
|1, 3-Παιδικά (από το 2013 έτος γεννήσεως)
|10€
|2
|50€
|2-Παιδικά
|25€
*Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητο οι φίλαθλοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.
Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:
-
μέσω του APOL STORE
(Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30 //
Τετάρτη, Σάββατο 10:00-14:00 //
Κυριακή– ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 10:00-18:00)».