Λεβαδειακός: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό

Την Τρίτη (3/3) θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως ενημέρωσαν οι Βοιωτοί.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (08/03, 19:00) ξεκινάει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1, 3 30€ 1, 3-Παιδικά (από το 2013 έτος γεννήσεως) 10€ 2 50€ 2-Παιδικά 25€

*Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητο οι φίλαθλοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:

μέσω του APOL STORE

(Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30 //

Τετάρτη, Σάββατο 10:00-14:00 //

Κυριακή– ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 10:00-18:00)».