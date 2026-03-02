Ομάδες

Λεβαδειακός: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό
Οnsports Team 02 Μαρτίου 2026, 19:23
SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό

Βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός.

Την Τρίτη (3/3) θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως ενημέρωσαν οι Βοιωτοί.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (08/03, 19:00) ξεκινάει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

 

ΘΥΡΑ

ΤΙΜΗ

 
1, 3 30€
1, 3-Παιδικά (από το 2013 έτος γεννήσεως) 10€
2 50€
2-Παιδικά 25€

*Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητο οι φίλαθλοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:

  • μέσω του APOL STORE

(Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30 //

Τετάρτη, Σάββατο 10:00-14:00 //

Κυριακή– ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 10:00-18:00)».



