Πιρόλα: «Χαρούμενος στον Ολυμπιακό - Θα δω με ικανοποίηση πρόταση από Μίλαν»

Χαρούμενος που αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, αλλά και θετικός σε ενδεχόμενη πρόταση της Μίλαν, αν και είναι οπαδός της Ίντερ, εμφανίστηκε ο Λορένζο Πιρόλα.

Ο Ιταλός αμυντικός των Πειραιωτών μίλησε στο «MilanNews» και τον Αλεσάντρο Σκιαβόνε και στάθηκε στην έλευσή του στον Ολυμπιακό, αλλά και μία ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ιταλία.

«Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι. Είμαι χαρούμενος που ακολούθησα και ακολουθώ το μονοπάτι του Ολυμπιακού και ίσως μία μέρα να έρθει η σειρά μου να γίνω βασικός σε μία μεγάλη ιταλική ομάδα όπως η Μίλαν, η Ίντερ ή η Γιουβέντους», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Και συνέχισε: «Μέσα στην διαδρομή όλων αυτών ετών έχω μάθει ότι ο καθένας έχει τον δικό δρόμο. Πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου και να περιμένεις την κατάλληλη ευκαιρία».

Τέλος, ο Ιταλός του Ολυμπιακού σχολίασε: «Είμαι επαγγελματίας και εάν η Μίλαν μου κάνει πρόταση θα είμαι ικανοποιημένος. Θα το δω με ικανοποίηση. Θα με ικανοποιήσει και θα με κάνει χαρούμενο κάτι τέτοιο. Είμαι οπαδός της Ίντερ από μικρή ηλικία αλλά όταν μπαίνεις στο ποδόσφαιρο είναι άλλες οι δυναμικές που προκύπτουν και πρέπει να κάνεις την δουλειά σου και να αξιοποιείς τις ευκαιρίες».