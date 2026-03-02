ΝΒΑ: Στην κορυφή του Top-10 ο Ρίτσαρντς

Οnsports Τeam

Το απίστευτο κάρφωμα του παίκτη των Σικάγο Μπουλς, μετά από ασίστ του Γκίντι, βρέθηκε στο Νο1 της βραδιάς.

Το παιχνίδι της βραδιάς στο ΝΒΑ δεν ήταν άλλο από το Μπουλς-Μπακς με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί αυτής του Μιλγουόκι και τον Τζος Γκίντι να «κλέβει» την παράσταση.

Ο Τζος Γκίντι πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση κάνοντας triple double με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ήταν πρωταγωνιστής και στην καλύτερη φάση της βραδιάς.

Ο Αυστραλός γκαρντ ύψωσε την μπάλα στον Νικ Ρίτσαρντς που την κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Μπακς για να κατακτήσει την κορυφή στις 10 καλύτερες φάσεις της βραδιάς.