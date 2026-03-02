Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ’ αόριστον ο Εμπαπέ - Στο Παρίσι για εξετάσεις

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Με επίσημη τοποθέτησή της, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κιλιάν Εμπαπέ στο αριστερό γόνατο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στη δράση.

Το τοπίο γύρω από την απουσία του Γάλλου σταρ παραμένει θολό. Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής ταξίδεψε στη Γαλλία για συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη διάγνωση για διάστρεμμα στο αριστερό γόνατο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από Γάλλους ειδικούς, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου, με τους γιατρούς να κρίνουν πως η συντηρητική αγωγή που ακολουθείται είναι η ενδεδειγμένη. Παράλληλα, τονίστηκε πως η πορεία της αποθεραπείας του θα παρακολουθείται διαρκώς.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026

Από την πλευρά του, ο Άλβαρο Αρμπελόδα ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία βιασύνη όσον αφορά την επιστροφή του Εμπαπέ στους αγωνιστικούς χώρους. Όπως ανέφερε, η κατάσταση του διεθνούς επιθετικού θα επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με προτεραιότητα την πλήρη αποκατάστασή του και όχι το άμεσο comeback.