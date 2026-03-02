Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Επιστροφή στην κορυφή για την Ελλάδα - Η βαθμολογία του ομίλου
Ιδανικό φινάλε στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών για την Εθνική Ελλάδας, που πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Μαυροβουνίου 79-65.
Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε το αντιπροσωπευτικό «συγκρότημα» στο 3-1 και το έφερε μόνο πρώτο στην κορυφή του Group B, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στην ήττα της Παρασκευής και επαναφέροντας την ομάδα σε θέση ισχύος ενόψει της συνέχειας.
Την ίδια ώρα, στην άλλη αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής, η Ρουμανία επικράτησε της Πορτογαλίας 101-96, αποτέλεσμα που κράτησε τη βαθμολογία σε απόλυτη ισορροπία και προμηνύει μάχη μέχρι τέλους για την πρόκριση.
Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής
Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79
Η βαθμολογία
Ελλάδα 7 (3-1)
Πορτογαλία 6 (2-2)
Μαυροβούνιο 6 (2-2)
Ρουμανία 5 (1-3)
Επόμενα παιχνίδια
5η αγωνιστική (02/07)
Ρουμανία – Ελλάδα
Πορτογαλία – Μαυροβούνιο
6η αγωνιστική (05/07)
Ελλάδα – Πορτογαλία
Μαυροβούνιο – Ρουμανία
Το format της συνέχειας
Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη. Εφόσον η Ελλάδα «σφραγίσει» το εισιτήριο, θα τοποθετηθεί στον Όμιλο Ι μαζί με τις τρεις πρώτες του Group A, όπου συμμετέχουν οι εθνικές Ισπανίας, Γεωργίας, Ουκρανίας και Δανίας.
Από τους τέσσερις ομίλους της δεύτερης φάσης, οι τρεις πρώτοι κάθε γκρουπ εξασφαλίζουν την πρόκριση στο MundoBasket 2027, με την Ευρώπη να εκπροσωπείται συνολικά από 12 ομάδες.
Τα επόμενα «παράθυρα» έως το 2027
24 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2025
27 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2026
29 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2026
24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026
23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026
22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027