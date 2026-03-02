ΑΕΚ: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ με Προμηθέα ελέω… ποδοσφαίρου - Τα εισιτήρια του αγώνα

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Τροποποίηση υπήρξε στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Προμηθέα για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το παιχνίδι, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου στη «SUNEL Arena», θα ξεκινήσει τελικά στις 13:00 αντί για τις 16:00, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η αλλαγή αυτή αποφασίστηκε ώστε να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τον ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας με την ΑΕΛ Novibet, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους υποστηρικτές της «Ένωσης» να βρεθούν και στις δύο αναμετρήσεις την ίδια ημέρα.

Παράλληλα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Προμηθέα Βίκος Cola. Τα εισιτήρια αφορούν τον αγώνα του Σαββάτου (07/03, 13:00) στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τις τιμές να ξεκινούν από 15 ευρώ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τον Προμηθέα Βίκος Cola.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 13:00, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ».