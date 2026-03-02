Στέφανος Τσιτσιπάς: Ιστορικό χαμηλό! Εκτός Top-40, έπειτα από οκτώ χρόνια

EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε… ελεύθερη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός Top-40, gia έπειτα από τον Μάιο του 2018.

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στο Νο43 με 1.085 βαθμούς.

Η υποχώρηση του Τσιτσιπά οφείλεται στον πρόωρο αποκλεισμό του από το τουρνουά του Ντουμπάι, όπου ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Ούγκο Ουμπέρ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Έλληνας τενίστας να μείνει εκτός Top 40 για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2018.

Κατά τα λοιπά, δεν σημειώθηκαν αλλαγές στην κορυφή της κατάταξης, με τον Κάρλος Αλκαράθ να διατηρεί σαφές προβάδισμα με 13.550 βαθμούς έναντι του Γιανίκ Σίνερ (10.400), ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει για ακόμη μία εβδομάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

