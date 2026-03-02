ΠΑΟΚ: Σημαντικές επιστροφές ενόψει... Ολυμπιακού - Ξεκίνησε η προετοιμασία για Κηφισιά

Οnsports Team

O ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει θετικά νέα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Αστέρα AKTOR για την 23η αγωνιστική της Super League κι έχει την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή της βαθμολογίας Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με νίκη στο εξ αναβολής ματς της Τετάρτης (4/3, 20:00) με την Κηφισιά.

Η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (2/3), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει ευχάριστα νέα από το μέτωπο των τραυματιών. Κυρίως ενόψει του ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο την Κυριακή (8/3, 21:00).

Ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα και μπορεί να είναι στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, ενώ ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έβγαλε μεγάλο μέρος του προγράμματος και η συμμετοχή του θα κριθεί την Τρίτη (3/3).

Την ίδια στιγμή οι Μεϊτέ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο και μετρούν αντίστροφα ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (02.03) στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και δούλεψαν στην κατοχή της μπάλας, την τακτική, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Γίρι Παβλένκα , Τζόντζο Κένι και Τάισον υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Άγγλος δεξιός μπακ έχει μια κάκωση στη φτέρνα και θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Δημήτρης Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο. Ο Ντέγιαν Λόβρεν έβγαλε όλη την προπόνηση, ενώ ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έκανε μέρος αυτής.

Την Τρίτη (03.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».