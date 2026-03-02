Παναθηναϊκός: Τετέι και Ταμπόρδα τον οδηγούν με 10 γκολ στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Οnsports Team

Ανδρέας Τετέι και Βισέντε Ταμπόρδα ενθουσιάζουν τον κόσμο, αλλά δίνουν και ουσιαστικές λύσεις στον Παναθηναϊκό, σκοράροντας τα 10 από τα 14 τελευταία γκολ του.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στον Άρη με 3-1 για την 23η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» έπιασαν τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας (και στους 39 πόντους), έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο, το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ (4/3, 18:00).

Η βελτίωση στην απόδοση του Παναθηναϊκού τον τελευταίο ένα μήνα είναι κάτι παραπάνω από αισθητή, καθώς σε 10 παιχνίδια που έδωσε μέσα σε αυτό το διάστημα είχε εξαιρετικά αποτελέσματα (4 νίκες και μια ισοπαλία στο πρωτάθλημα της Super League), αλλά και τρεις ισοπαλίες στο Europa League, που έφεραν την πρόκριση στους «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το Κύπελλο, όταν και το Τριφύλλι ηττήθηκε δύο φορές από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά και αποκλείστηκε.

Σε αυτά τα 10 παιχνίδια αναδείχθηκαν και δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, πέρα από την καλή ομαδική προσπάθεια που γίνεται.

Ο λόγος φυσικά για τους Ανδρέα Τετέι και Βισέντε Ταμπόρδα, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε αυτό το διάστημα και τα 10 ματς που αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός σκόραρε 14 γκολ, με τους δυο παίκτες να πετυχαίνουν τα 10 από αυτά, όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω!

Τα γκολ των Τετέι και Ταμπόρδα στα 10 τελευταία ματς:

Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1 (Ταμπόρδα)

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0 (Τετέι και Ταμπόρδα)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (Ταμπόρδα)

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2 (Τετέι δύο γκολ)

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2 (Τετέι)

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός 1-1 (Τετέι)

Παναθηναϊκός - Άρης 3-0 (Ταμπόρδα και Τετέι)

Tα τρία παιχνίδια στα οποία δεν σκόραραν εκείνοι είναι τα ματς με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, όπου και δεν σκόραρε γενικότερα το «τριφύλλι», αλλά και το 1-1 με την ΑΕΛ, που ήταν το χειρότερο φετινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού (είχε σκοράρει ο Μπακασέτας).