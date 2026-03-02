«Πόλεμος» στην Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό - Βίντεο με την αντιπαράθεση με παίκτες και τα επεισόδια

Οnsports Τeam

Πανδαιμόνιο επικρατεί στις τάξεις του ισπανικού συλλόγου μετά το 2-2 με τη Σεβίλλη και πριν από τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό για το Europa League.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπέτις σε 10 ημέρες (12/3) για τη φάση των «16» του Europa League, με τον ισπανικό σύλλογο να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η Μπέτις υποδέχθηκε χθες τη Σεβίλλη και παρά το γεγονός πως προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο, κατάφερε να χάσει το ματς μέσα από τα χέρια της, μιας και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ισοφάρισε σε 2-2 και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Και από εκεί και έπειτα… χαμός. Το τι θα επακολουθούσε μπορούσε κάποιος να το καταλάβει και νωρίτερα, τη στιγμή που ο Άντονι έκανε το 2-0 και τσακώθηκε με τους οπαδούς της ομάδας του, αλλά μετά το τέλος της αναμέτρησης το πράγμα… χόντρυνε.

Antony manda a tomar por culo a los aficionados béticos pic.twitter.com/EDjkXie33t — @scotta43 (@scotta434441) March 1, 2026

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο «El Chringuito», οπαδοί επισκέφθηκαν την οικία του προπονητή της ομάδας, Μανουέλ Πελεγκρίνι μετά το παιχνίδι κι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, με την οικογένειά του που βρισκόταν μέσα να καλεί την αστυνομία, η οποία ακόμα δεν έχει διαπιστώσει αν επρόκειτο για οπαδούς της Μπέτις ή της Σεβίλλης.

Το ίδιο μέσο ανέφερε πως ξέσπασαν βίαια επεισόδια έξω από το γήπεδο της Μπέτις. Ένας από τους πρωταγωνιστές σ' αυτά μάλιστα φάνηκε να κρατάει κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι και απειλούσε με αυτό τους υπολοίπους.