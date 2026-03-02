Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Παράνοια για Ταμπόρδα - Έγινε... τραγούδι ο Αργεντινός άσος
Οnsports Team 02 Μαρτίου 2026, 13:58
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Παράνοια για Ταμπόρδα - Έγινε... τραγούδι ο Αργεντινός άσος

Ο Βισέντε Ταμπόρδα κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο ένα μήνα, μετρώντας 4 σημαντικά γκολ και «οδηγώντας» φίλους του Παναθηναϊκού να τον κάνουν... τραγούδι.

Από τα τέλη Ιανουαρίου και το ματς με τη Ρόμα (1-1) ο Βισέντε Ταμπόρδα άρχισε να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Ράφα Μπενίτεθ και να δείχνει σε όλο τον κόσμο πως άξιζε καλύτερη αντιμετώπιση στο πρώτο μισό της σεζόν.

Ο Αργεντινός παίρνει τον χρόνο που δικαιούται πλέον στον Παναθηναϊκό και κάνει απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο, με γκολ (4) και ασίστ στα τελευταία δέκα ματς. 

Οι οπαδοί του Τριφυλλιού τον έχουν βάλει ήδη στην καρδιά τους, σε σημείο που να τον συγκρίνουν με τον... Έκι Γκονζάλες! Μάλιστα κάποιοι έγραψαν ένα τραγούδι για χάρη του.

Ακούστε το:

@evlogitos__ Και κομματάρα και παιχτούρα! Link in bio για το τραγούδι. #φοργιου #panathinaikos #viral #fyp #taborda ♬ Taborda neos EKI kana - OnlyPans☘️
@evlogitos__ Και κομματάρα και παιχτούρα! Link in bio για το τραγούδι. #φοργιου #panathinaikos #viral #fyp #taborda ♬ Taborda neos EKI kana - OnlyPans☘️


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πορεία πρωταθλητισμού στα χέρια του Μπενίτεθ - Μόνο η ΑΕΚ από πάνω του στον 2ο γύρο
7 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Πορεία πρωταθλητισμού στα χέρια του Μπενίτεθ - Μόνο η ΑΕΚ από πάνω του στον 2ο γύρο
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: Όλα δείχνουν Γλυφάδα για τον ευρωπαϊκό τελικό του βόλεϊ γυναικών
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Όλα δείχνουν Γλυφάδα για τον ευρωπαϊκό τελικό του βόλεϊ γυναικών
BASKET LEAGUE
«Τελειώνει» ο Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του ΠΑΟΚ
37 λεπτά πριν «Τελειώνει» ο Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του ΠΑΟΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αποθέωση Καραγκούνη στο «Craven Cottage»
39 λεπτά πριν Αποθέωση Καραγκούνη στο «Craven Cottage»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved