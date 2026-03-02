Παναθηναϊκός: Παράνοια για Ταμπόρδα - Έγινε... τραγούδι ο Αργεντινός άσος

Οnsports Team

Ο Βισέντε Ταμπόρδα κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο ένα μήνα, μετρώντας 4 σημαντικά γκολ και «οδηγώντας» φίλους του Παναθηναϊκού να τον κάνουν... τραγούδι.

Από τα τέλη Ιανουαρίου και το ματς με τη Ρόμα (1-1) ο Βισέντε Ταμπόρδα άρχισε να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Ράφα Μπενίτεθ και να δείχνει σε όλο τον κόσμο πως άξιζε καλύτερη αντιμετώπιση στο πρώτο μισό της σεζόν.

Ο Αργεντινός παίρνει τον χρόνο που δικαιούται πλέον στον Παναθηναϊκό και κάνει απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο, με γκολ (4) και ασίστ στα τελευταία δέκα ματς.

Οι οπαδοί του Τριφυλλιού τον έχουν βάλει ήδη στην καρδιά τους, σε σημείο που να τον συγκρίνουν με τον... Έκι Γκονζάλες! Μάλιστα κάποιοι έγραψαν ένα τραγούδι για χάρη του.

Ακούστε το: