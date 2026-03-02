Τέλος ο Ράσταβατς από τον Asteras Aktor

Onsports Team

Ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Τρίπολης, μετά από συνάντηση που είχε με τη διοίκηση.

Ο Asteras Aktor είναι σε δύσκολη θέση με άμεσο κίνδυνο υποβιβασμού. Στα τελευταία επτά ματς μετρά έξι ήττες και έτσι η παρουσία του Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο της, αποδείχθηκε σύντομη. Ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί παρελθόν, μετά από συνάντηση που είχε με τη διοίκηση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».