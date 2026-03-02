Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τέλος ο Ράσταβατς από τον Asteras Aktor
Onsports Team 02 Μαρτίου 2026, 14:34
SUPER LEAGUE / Αστέρας Τρίπολης

Τέλος ο Ράσταβατς από τον Asteras Aktor

Ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Τρίπολης, μετά από συνάντηση που είχε με τη διοίκηση.

Ο Asteras Aktor είναι σε δύσκολη θέση με άμεσο κίνδυνο υποβιβασμού. Στα τελευταία επτά ματς μετρά έξι ήττες και έτσι η παρουσία του Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο της, αποδείχθηκε σύντομη. Ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί παρελθόν, μετά από συνάντηση που είχε με τη διοίκηση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πορεία πρωταθλητισμού στα χέρια του Μπενίτεθ - Μόνο η ΑΕΚ από πάνω του στον 2ο γύρο
7 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Πορεία πρωταθλητισμού στα χέρια του Μπενίτεθ - Μόνο η ΑΕΚ από πάνω του στον 2ο γύρο
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: Όλα δείχνουν Γλυφάδα για τον ευρωπαϊκό τελικό του βόλεϊ γυναικών
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Όλα δείχνουν Γλυφάδα για τον ευρωπαϊκό τελικό του βόλεϊ γυναικών
BASKET LEAGUE
«Τελειώνει» ο Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του ΠΑΟΚ
37 λεπτά πριν «Τελειώνει» ο Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του ΠΑΟΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αποθέωση Καραγκούνη στο «Craven Cottage»
39 λεπτά πριν Αποθέωση Καραγκούνη στο «Craven Cottage»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved