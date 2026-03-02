Ολυμπιακός: Προτάθηκε ο Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με τούρκο δημοσιογράφο

Onsports Team

Ο Ολλανδός στόπερ της Ίντερ ήδη αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και η ομάδα του Πειραιά είναι μία απ’ τις επιλογές του.

Βρισκόμαστε μακριά απ’ την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, όμως πολλοί παίκτες ήδη σκέφτονται το μέλλον τους. Ένας απ’ αυτούς είναι και ο Στέφαν Ντε Φράι. Ο Ολλανδός στόπερ της Ίντερ ο οποίος στα 34 του χρόνια αναμένεται να αποχωρήσει από τους «νερατζούρι».

Όπως υποστηρίζει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εμρέ Κονούρ, ο έμπειρος διεθνής στόπερ έχει προταθεί στους «ερυθρόλευκους» και η περίπτωσή του εξετάζεται.

Την τρέχουσα σεζόν έχει αγωνιστεί 13 φορές, ενώ στην Ίντερ είναι εδώ και 8 χρόνια. Έχοντας κατακτήσει πρωταθλήματα και κύπελλα, μετρώντας συνολικά 292 συμμετοχές.

Πέρα από τον Ολυμπιακό, ο τούρκος δημοσιογράφος εμπλέκει και την Νότιγχαμ, αλλά και την Νιούκαστλ.

«Ο Ολυμπιακός έχει τον Στέφαν Ντε Φράι στη λίστα του!

Ο 34χρονος Ολλανδός αμυντικός του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι με την Ίντερ και μένει ελεύθερος.

Η Νότιγχαμ και η Νιούκαστλ επίσης συνδέονται με τον παίκτη», έγραψε χαρακτηριστικά.