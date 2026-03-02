Ομάδες

ΠΑΟΚ: Θέλει να φέρει τον Αντρέα Τρινκιέρι
Onsports Team 02 Μαρτίου 2026, 16:47
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Θέλει να φέρει τον Αντρέα Τρινκιέρι

Το «μπαμ» με προπονητή επιπέδου Euroleague θέλει να κάνει ο «Δικέφαλος», με βασικό στόχο τον Ιταλό.

Ο Γιούρι Ζντοβτς θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Τα άσχημα αποτελέσματα του τελευταίου καιρού, έφεραν την συγκεκριμένη απόφαση στην ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης, με την αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Σλοβένου να είναι σε εξέλιξη.

Ο πρώτος και μεγάλος στόχος, δεν είναι άλλος απ’ τον Αντρέα Τρινκιέρι. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν για τον πάγκο τους τον Ιταλό επιπέδου Euroleague, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα τους τελευταίους μήνες.

Ήδη έχει υπάρξει μια πρώτη κρούση προς την πλευρά του. Με τους «ασπρόμαυρους» να ευελπιστούν πως θα τον πείσουν να αφήσει την Euroleague για χάρη τους και μάλιστα μέσα στη σεζόν.

Ο Ιταλός έχει εργαστεί τα τελευταία χρόνια σε ομάδες όπως η Μπάμπεργκ, η Παρτίζαν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ζαλγκίρις, ενώ έχει περάσει και από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας.

 



