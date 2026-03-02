Ομάδες

«Τελειώνει» ο Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του ΠΑΟΚ
Onsports Team 02 Μαρτίου 2026, 15:34
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ο Σλοβένος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πτωτική αγωνιστική πορεία τον τελευταίο καιρό. Με ήττες οι οποίες άφησαν τα σημάδια της και όπως φαίνεται θα στερήσουν και τη θέση του Γιούρι Ζντοβτς στον πάγκο του «Δικέφαλου».

Ο Σλοβένος θα… πληρώσει το μάρμαρο για την κακή αγωνιστική εικόνα του τελευταίου διαστήματος και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Με τις σταγόνες που ξεχείλισαν το ποτήρι να είναι η εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και η εικόνα στο Κύπελλο.

Προσωρινά τη θέση του Ζντοβτς θα αναλάβει ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Παντελής Μπούτσκος και η ΚΑΕ αναζητά ήδη τον διάδοχό του.

 



