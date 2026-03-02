Ομάδες

Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ το ματς με την Μπέτις
Onsports Team 02 Μαρτίου 2026, 17:06
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ το ματς με την Μπέτις

Οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν τους Ισπανούς στην πρώτη αναμέτρηση για τους «16» του Europa League, με το Στάδιο να είναι οριστικά η έδρα τους.

Το θέμα που είχε προκύψει με την έδρα του αγώνα Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις, δεν υφίσταται πλέον. Οι «πράσινοι» αν και είχαν πάρει έγκριση για την Λεωφόρο λόγω των έργων στο ΟΑΚΑ, τελικά θα φιλοξενήσουν τους Ισπανούς στην πρώτη αναμέτρηση για τους «16» του Europa League, στο Στάδιο.

Μετά από τις σχετικές διαβεβαιώσεις για το «πάγωμα» των έργων για λίγες μέρες, κάτι που δίνει δυνατότητα παρουσίας 30.000-32.000 θεατών, αποφασίστηκε το «τριφύλλι» να αγωνιστεί εκεί.

Έτσι, η αναμέτρηση στις 12 Μαρτίου θα αρχίσει στις 19:45 και θα διεξαχθεί οριστικά στο ΟΑΚΑ. Κάτι που εξυπηρετεί και τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», μια και αμέσως μετά υπάρχει και ο αγώνας της Euroleague στο Telekom Center Athens, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να φιλοξενεί την Ζαλγκίρις.



