Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn
Οnsports Team 02 Μαρτίου 2026, 17:52
BET

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn

Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

Αναβαθμισμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας, καινοτομίες και πολλές εκπλήξεις φέρνει η Allwyn στα καταστήματα του δικτύου της, με το Instant Win να αποτελεί την πρώτη από τις συναρπαστικές εμπειρίες που έρχονται, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες, στη στιγμή.

Με το Instant Win, οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn έχουν, για πρώτη φορά, την ευκαιρία να διεκδικήσουν άμεσα κέρδη μέχρι 500 ευρώ ακόμα και δωρεάν, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται στη στιγμή για το αν βρίσκονται ανάμεσα στους χιλιάδες νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Allwyn και στο Allwyn.gr.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Σημαντικές επιστροφές ενόψει... Ολυμπιακού - Ξεκίνησε η προετοιμασία για Κηφισιά
9 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Σημαντικές επιστροφές ενόψει... Ολυμπιακού - Ξεκίνησε η προετοιμασία για Κηφισιά
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Τετέι και Ταμπόρδα τον οδηγούν με 10 γκολ στα τελευταία 10 παιχνίδια!
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Τετέι και Ταμπόρδα τον οδηγούν με 10 γκολ στα τελευταία 10 παιχνίδια!
BET
Οι αγώνες της PL και της Super League με αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn
43 λεπτά πριν Οι αγώνες της PL και της Super League με αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn
ΣΠΟΡ
Πυγμαχία: Πρωταθλητής Ελλάδας και πολυνίκης ο Παναθηναϊκός στους Νέους!
1 ώρα πριν Πυγμαχία: Πρωταθλητής Ελλάδας και πολυνίκης ο Παναθηναϊκός στους Νέους!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved