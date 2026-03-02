Ομάδες

Αποθέωση Καραγκούνη στο «Craven Cottage»
Οnsports Τeam 02 Μαρτίου 2026, 15:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωση Καραγκούνη στο «Craven Cottage»

Ο Γιώργος Καραγκούνης παρακολούθησε από κοντά το Φούλαμ-Τότεναμ και αποθεώθηκε από τους φίλους των γηπεδούχων. 

 

Στο «Craven Cottage» βρέθηκε χθες ο Γιώργος Καραγκούνης και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Φούλα με την Τότεναμ.

Ο Έλληνας βετεράνος παίκτης γνώρισε για μία ακόμα φορά την καθολική αποθέωση των φίλων της Φούλαμ με τη φανέλα της οποίας είχε ολοκληρώσει την καριέρα του.

Ο Καραγκούνης ήταν προσκεκλημένος της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου, με τον ίδιο να κάνει μια βόλτα από το... χορτάρι και να αποθεώνεται από τον κόσμο, έχοντας το κασκόλ της Φούλαμ στο λαιμό του. 

 

 



