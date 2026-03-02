Παναθηναϊκός: Όλα δείχνουν Γλυφάδα για τον ευρωπαϊκό τελικό του βόλεϊ γυναικών

Onsports Team

Ο σπουδαίος αγώνας με την Βαλεφόλια στις 18 Μαρτίου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα διεξαχθεί στο κλειστό της Γλυφάδας.

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, ετοιμάζεται για τον διπλό τελικό με την ιταλική, Βαλεφόλια. Για το Challenge Cup. Το ερωτηματικό αναφορικά με την έδρα που θα διεξαχθεί ο αγώνας της 18ης Μαρτίου, φαίνεται να εξαφανίζεται. Καθώς η Γλυφάδα είναι το κλειστό που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα φιλοξενήσει τις «πράσινες».

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έκαναν έλεγχο της εγκατάστασης και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι απ’ όσα είδαν. Η Γλυφάδα ήταν απ’ την αρχή πρώτη επιλογή με δεύτερη αυτή του Περιστερίου. Στο Μετς δεν μπορεί να διεξαχθεί το ματς, ενώ στο Telekom Center Athens χρειάζεται χρόνος για να διαμορφωθεί το glass floor για να μπορεί να δεχτεί φιλέ.

Η χωρητικότητα του κλειστού στη Γλυφάδα ξεπερνά τους 3.000 θεατές και όπως όλα δείχνουν εκεί θα βρεθούν οι φίλοι του «τριφυλλιού» για τον σπουδαίο αγώνα της ομάδας τους.