Αθλητικές μεταδόσεις (02/03): Πού θα δείτε το Μαυροβούνιο – Ελλάδα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (02/03).
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα με στόχο την επιστροφή στις νίκες στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου - ΠΑΟΚ (Ποδόσφαιρο)
- 16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό - ΑΓΕ Χαλκίδα (Elite League)
- 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα - Πρωτέας Βούλας (Elite League)
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin (Εκπομπή)
- 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα - Μπολόνια (Serie A 2025-26)
- 19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προκριματικοί Mundobasket (Pre Game)
- 20:00 Novasports Prime Monday Football Club (Εκπομπή)
- 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο - Ελλάδα (Προκριματικοί Mundobasket)
- 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Grand Prix Show 2026 (Εκπομπή)
- 21:30 Novasports Prime Premier League (28η Αγωνιστική)
- 21:30 Novasports Start Κόρδοβα - Ανδόρα (Ποδόσφαιρο)
- 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουντινέζε - Φιορεντίνα (Serie A 2025-26)
- 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης - Χετάφε (La Liga EA Sports 2025/26)
- 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προκριματικοί Mundobasket (Post Game)
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ - Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship 2025-26)
- 22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βισέντε - Μπενφίκα (Liga Portugal Betclic 2025-26)
- 02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Μπόστον Σέλτικς (NBA)