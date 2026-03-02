Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις (02/03): Πού θα δείτε το Μαυροβούνιο – Ελλάδα
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 02 Μαρτίου 2026, 12:56
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (02/03).

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα με στόχο την επιστροφή στις νίκες στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου - ΠΑΟΚ (Ποδόσφαιρο)
  • 16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό - ΑΓΕ Χαλκίδα (Elite League)
  • 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα - Πρωτέας Βούλας (Elite League)
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin (Εκπομπή)
  • 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα - Μπολόνια (Serie A 2025-26)
  • 19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προκριματικοί Mundobasket (Pre Game)
  • 20:00 Novasports Prime Monday Football Club (Εκπομπή)
  • 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο - Ελλάδα (Προκριματικοί Mundobasket)
  • 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Grand Prix Show 2026 (Εκπομπή)
  • 21:30 Novasports Prime Premier League (28η Αγωνιστική)
  • 21:30 Novasports Start Κόρδοβα - Ανδόρα (Ποδόσφαιρο)
  • 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουντινέζε - Φιορεντίνα (Serie A 2025-26)
  • 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης - Χετάφε (La Liga EA Sports 2025/26)
  • 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προκριματικοί Mundobasket (Post Game)
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ - Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship 2025-26)
  • 22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βισέντε - Μπενφίκα (Liga Portugal Betclic 2025-26)
  • 02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Μπόστον Σέλτικς (NBA)


SUPER LEAGUE
Τέλος ο Ράσταβατς από τον Asteras Aktor
3 λεπτά πριν Τέλος ο Ράσταβατς από τον Asteras Aktor
SUPER LEAGUE
Διαιτησία Super League: «Φρρρρ-φρρρρ» και αρώματα
10 λεπτά πριν Διαιτησία Super League: «Φρρρρ-φρρρρ» και αρώματα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παράνοια για Ταμπόρδα - Έγινε... τραγούδι ο Αργεντινός άσος
39 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Παράνοια για Ταμπόρδα - Έγινε... τραγούδι ο Αργεντινός άσος
EUROLEAGUE
Τζέιλεν Χόαρντ: Στιγμές αγωνίας για τον άσο της Μακάμπι - Εξαφανίστηκε ο αδερφός του
46 λεπτά πριν Τζέιλεν Χόαρντ: Στιγμές αγωνίας για τον άσο της Μακάμπι - Εξαφανίστηκε ο αδερφός του
