Παναθηναϊκός: 1833 οι τίτλοι - Πρωταθλητές Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες στον κλειστό στίβο!
Έγραψε ιστορία και πάλι το τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού καθώς κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στον κλειστό στίβο, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.
Μια ακόμα μεγάλη στιγμή έζησε το ένδοξο τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού καθώς κατέκτησε την κορυφή στην Ελλάδα σε άνδρες και γυναίκες.
Το «τριφύλλι» με τις δύο κούπες που πήρε έφτασε τους 1833 τίτλους ως Σύλλογος και αυτός ήταν ο 13ος επίσημος τίτλος στον κλειστό στίβο.
Το πρωτάθλημα για τους άνδρες ήταν το 8ο στην ιστορία του Παναθηναϊκού και το 4ο για τις γυναίκες.
Ο προπονητής Νότης Παπούλιας και η τιμ μάνατζερ Κυριακή Γαλάνη οδήγησαν και πάλι την ομάδα στην κορυφή
Όλοι οι αθλητές που εκπροσώπησαν τον Παναθηναϊκό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου:
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 60Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 400Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1500 ΑΝΔΡΩΝ
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 400Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5000Μ ΒΑΔΗΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΟ
ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60Μ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 800 ΑΝΔΡΩΝ
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΜΠΑΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΡΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4X400 ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ
ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ