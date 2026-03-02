Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: 1833 οι τίτλοι - Πρωταθλητές Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες στον κλειστό στίβο!
Οnsports Team 02 Μαρτίου 2026, 13:24
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: 1833 οι τίτλοι - Πρωταθλητές Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες στον κλειστό στίβο!

Έγραψε ιστορία και πάλι το τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού καθώς κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στον κλειστό στίβο, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.

Μια ακόμα μεγάλη στιγμή έζησε το ένδοξο τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού καθώς κατέκτησε την κορυφή στην Ελλάδα σε άνδρες και γυναίκες.

Το «τριφύλλι» με τις δύο κούπες που πήρε έφτασε τους 1833 τίτλους ως Σύλλογος και αυτός ήταν ο 13ος επίσημος τίτλος στον κλειστό στίβο.

Το πρωτάθλημα για τους άνδρες ήταν το 8ο στην ιστορία του Παναθηναϊκού και το 4ο για τις γυναίκες.

Ο προπονητής Νότης Παπούλιας και η τιμ μάνατζερ Κυριακή Γαλάνη οδήγησαν και πάλι την ομάδα στην κορυφή

Όλοι οι αθλητές που εκπροσώπησαν τον Παναθηναϊκό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου:

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 60Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 400Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1500 ΑΝΔΡΩΝ

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 400Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5000Μ ΒΑΔΗΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΟ

ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60Μ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 800 ΑΝΔΡΩΝ

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΠΑΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΑΡΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4X400 ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ

ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Τέλος ο Ράσταβατς από τον Asteras Aktor
4 λεπτά πριν Τέλος ο Ράσταβατς από τον Asteras Aktor
SUPER LEAGUE
Διαιτησία Super League: «Φρρρρ-φρρρρ» και αρώματα
11 λεπτά πριν Διαιτησία Super League: «Φρρρρ-φρρρρ» και αρώματα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παράνοια για Ταμπόρδα - Έγινε... τραγούδι ο Αργεντινός άσος
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Παράνοια για Ταμπόρδα - Έγινε... τραγούδι ο Αργεντινός άσος
EUROLEAGUE
Τζέιλεν Χόαρντ: Στιγμές αγωνίας για τον άσο της Μακάμπι - Εξαφανίστηκε ο αδερφός του
47 λεπτά πριν Τζέιλεν Χόαρντ: Στιγμές αγωνίας για τον άσο της Μακάμπι - Εξαφανίστηκε ο αδερφός του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved