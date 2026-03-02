Παναθηναϊκός: 1833 οι τίτλοι - Πρωταθλητές Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες στον κλειστό στίβο!

Οnsports Team

Έγραψε ιστορία και πάλι το τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού καθώς κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στον κλειστό στίβο, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.

Μια ακόμα μεγάλη στιγμή έζησε το ένδοξο τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού καθώς κατέκτησε την κορυφή στην Ελλάδα σε άνδρες και γυναίκες.

Το «τριφύλλι» με τις δύο κούπες που πήρε έφτασε τους 1833 τίτλους ως Σύλλογος και αυτός ήταν ο 13ος επίσημος τίτλος στον κλειστό στίβο.

Το πρωτάθλημα για τους άνδρες ήταν το 8ο στην ιστορία του Παναθηναϊκού και το 4ο για τις γυναίκες.

Ο προπονητής Νότης Παπούλιας και η τιμ μάνατζερ Κυριακή Γαλάνη οδήγησαν και πάλι την ομάδα στην κορυφή

Όλοι οι αθλητές που εκπροσώπησαν τον Παναθηναϊκό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου:

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 60Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 400Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1500 ΑΝΔΡΩΝ

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 400Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5000Μ ΒΑΔΗΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΟ

ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60Μ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 800 ΑΝΔΡΩΝ

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 200Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΠΑΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΑΡΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4X400 ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ

ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ