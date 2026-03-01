Super League Βαθμολογία: Ισόβαθμοι στην κορυφή ΑΕΚ – Ολυμπιακός, «πάτησε» τετράδα ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Το «στραβοπάτημα» της Ένωσης, η νίκη των «ερυθρόλευκων», στέλνει και τους δύο στους 53 βαθμούς, στο -3 ο ΠΑΟΚ – Ανέβηκε τέταρτος ο Παναθηναϊκός με ματς λιγότερο – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 23η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις κορυφαίες θέσεις. Τα ματς των «μεγάλων» ήταν όλα Κυριακή και υπήρχαν ξεκάθαρα κερδισμένοι από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο Ολυμπιακός που επικράτησε στις Σέρρες του Πανσερραϊκού «έπιασε» στην κορυφή την ΑΕΚ. Η Ένωση παρά την εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων της στον Βόλο άφησε δύο βαθμούς – έχανε και ισοφάρισε στην τελευταία φάση του ματς – με αποτέλεσμα να έχει συγκάτοικο στην κορυφή την ομάδα του Πειραιά.

Ο ΠΑΟΚ με την εύκολη επικράτησή του επί του Asteras Aktor, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μειώνοντας την απόφαση στους 3 βαθμούς (έχει 50) αλλά με ένα ματς λιγότερο. Οπότε αν πάρει το εξ αναβολής με την Κηφισιά, πάμε για τριπλή ισοβαθμία!

Στους κερδισμένους της αγωνιστικής και ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» παρά την κούραση τους νίκησαν τον Άρη στη Λεωφόρο και ανέβηκαν στους 39 βαθμούς. Ισοβαθμώντας πλέον με τον Λεβαδειακό, έχοντας μάλιστα και ένα ματς λιγότερο. Αυτό που θα δώσει στην έδρα του με τον ΟΦΗ μεσοβδόμαδα.

Πλέον, έρχεται η 24η αγωνιστική την ερχόμενη εβδομάδα, με δύο ματς που θα κρίνουν αρκετά. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Λεβαδειακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό.

SUPER LEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΦΗ – ΑΕΛ 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 53

2. ΑΕΚ 53

3. ΠΑΟΚ 50 -22αγ.

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 39 -22αγ.

6. Άρης 28

7. ΟΦΗ 28 -22αγ.

8. Ατρόμητος 27

9. Βόλος ΝΠΣ 27

10. Κηφισιά 24 -22αγ.

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21

13. Asteras Aktor 16

14. Πανσερραϊκός 12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)

Σάββατο 7/3

Άρης – Ατρόμητος

ΑΕΚ – ΑΕΛ

Κυριακή 8/3

Asteras Aktor – Πανσερραϊκός

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9/3

Παναιτωλικός – Κηφισιά