Παναθηναϊκός – Άρης: Παράπονα των φιλοξενούμενων για τη διαιτησία

«Ο Λανουά θα πρέπει να πάρει το πρώτο αεροπλάνο», αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς που ζητούν επιθετικό φάουλ στο γκολ του Τετέι και πέναλτι στον Αλφαρέλα.

Η ΠΑΕ Άρης έχει παράπονα απ’ τη διαιτησία στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Στον οποίο ηττήθηκε με 3-1 και οι ελπίδες για την 5η θέση μειώνονται.

Οι «κίτρινοι» μέσω των social media γνωστοποίησαν τη θέση τους, δηλαδή τη διαφωνία τους για το αν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Τετέι, αλλά και για το αν υπάρχει πέναλτι πάνω στον Αλφαρέλα.

Χαρακτηριστικά τονίζουν:

«Αν απέμεινε ίχνος ντροπής στον κ. Λανουά θα πρέπει απόψε κιόλας να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην πατρίδα του . Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία;

Στέρεψαν πια τα λόγια μας…

Καληνύχτα και καλή τύχη …».